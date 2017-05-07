Студенты КубГУ выиграли домашний турнир в НСФЛ

С 4 по 6 мая в Краснодаре прошёл шестнадцатый межрегиональный турнир Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/17. Сборная Кубанского государственного университета принимала гостей из Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева, Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина и Дагестанского государственного технического университета.
Футболисты КубГУ одержали победу во всех трёх матчах турнира. Сначала со счётом 2:0 в вынесенном матче были обыграны соперники из ДГТУ, затем с таким же счётом были повержены футболисты ТГУ. Наконец, в заключительном матче краснодарцы отправили 7 безответных мячей в ворота аутсайдера первенства КНИТУ-КАИ. Этот результат позволил КубГУ приблизиться к лидирующему ЮФУ на 2 очка перед финальными играми и продолжить защиту чемпионского титула.
Не менее уверенную игру на турнире показали футболисты РЭУ. Плехановцы сыграли два матча и разгромили своих соперников из КНИТУ-КАИ (5:0) и ТГУ (4:0). Сборная ТГУ, традиционно уверенно игравшая в обороне, данный турнир провалила: 6 пропущенных мячей – это больше, чем во всех предыдущих матчах сезона. Единственную победу «державинцы» одержали в матче с КНИТУ-КАИ, казанцы потерпели три поражения и остались на последней строчке турнирной таблицы.
Финальный турнир Премьер-группы НСФЛ пройдёт с 14 по 17 мая в Евпатории на полях спортивного комплекса «Арена Крым». В нём примут участие все команды лиги, кроме ЧГУ, вместо которого товарищеские встречи проведут футболисты СевГУ (Севастополь). Завершится турнир гала-матчем между сборной НСФЛ и сборной Крыма.