Цакташ: решил пробить пенальти именно так после совета Ткачука

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ поделился впечатлениями от победы над «Уфой» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1. Цакташ оформил дубль.
«Отличное настроение после этого матча, всё было хорошо. Когда пропустили гол, немножко упала самоуверенность, но после пенальти стало лучше. Мы должны были выиграть дома, показать свой лучший футбол.
Почему так хитро решил пробить пенальти? Я хотел бить в угол, куда прыгнул вратарь, но Денис Ткачук сказал мне бить по центру, так и сделал. В прошлом сезоне в Самаре забил таким же ударом", — цитирует Цакташа сайт «Рубина».