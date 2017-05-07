Кечинов: 16 лет. И вот наконец-то! Я очень рад

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал досрочную победу красно-белых в российской Премьер-Лиге. Эта победа в чемпионате страны стала для «Спартака» первой с 2001 года.
«16 лет. И вот наконец-то! Я очень рад», — написал Кечинов в «Фейсбуке».
«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1. «Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.