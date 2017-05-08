Бесчастных: сегодня «Спартак» — такой же сплочённый коллектив, как и в 2001-м

Бывший футболист «Спартака» Владимир Бесчастных, завоевавший чемпионство вместе с красно-белыми в 2001 году, прокомментировал победу москвичей в чемпионате России в сезоне-2016/17.
«Та команда была сплочённым коллективом, это есть и в сегодняшнем „Спартаке“. Но если бы не было именно этих игроков и тренеров, с их мастерством и набором качеств, то сплочённость не помогла бы.
Почему «Спартак» — чемпион? Комплекс причин: подобрались высококлассные игроки, наладилась атмосфера, появились лидеры, дисциплина. Это как с ЦСКА, когда команда выигрывала с Игнашевичем, Акинфеевым и Березуцкими – лидерами», — сказал Бесчастных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Бесчастных: теперь мы не последние чемпионы, а предпоследние!
Спустя 16 лет красно-белые вновь лучшие в стране. Участник теперь уже позапрошлой победы Владимир Бесчастных делится эмоциями.