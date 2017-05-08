Панов: в составе «Спартака» есть некоторые игроки, которых надо менять

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Александр Панов прокомментировал досрочное чемпионство «Спартака» в РФПЛ. Красно-белые стали чемпионами России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.
«Ужасное поле было на «Крестовском», самому «Зениту» было тяжело играть на нём. Надо отдать должное «Тереку», ребята молодцы. Поздравляю красно-белых с победой в чемпионате. Отметим этот успех на матче команды с «Тереком». А «Зенит» с ЦСКА разыграют второе место, обе команды достойны сыграть в Лиге чемпионов.
По этому сезону в «Спартаке» отмечу Глушакова. Денис был настоящим капитаном. Те же Промес, Зе Луиш, Адриано внесли свою определённую лепту в этот успех. Ребров тот же молодец. Все ребята старались, бились. Каррера сам по себе харизматичный человек. Он выделяется своей добротой и нежностью. По нему видно, что он порядочный человек. Наверное, и мотивирует игроков очень прилично. Думаю, болельщики радуются, что он остаётся и на следующий сезон. Мне нравится как он работает, у команды хороший стиль игры. Да, есть проблемы, но в составе есть некоторые игроки, которых надо менять. Думаю, клуб приобретёт хороших футболистов», — приводит слова Панова «Спорт FM».