Защитник «Уфы» Никитин: судья раздавал карточки направо, налево

Защитник «Уфы» Алексей Никитин после поражения от «Рубина» (1:2) в выездной игре 27-го тура РФПЛ остался недоволен судейством. Встречу обслуживал арбитр Владимир Москалёв из Воронежа.
«Проиграли – значит, где-то не дотерпели, не реализовали моменты, а так, в целом была равная игра. По горячим следам осталось недовольство решением главного арбитра. Возможно, даже не пенальти, который он поставил, а более мелкие моменты, фолы, которых, как нам показалось, не было.
Почему не получилось сыграть лучше на стандартах? Да, это проблема. Разберёмся. Я думаю, что не хватило концентрации. Будем работать. Было много жёлтых карточек? Судья так поставил – раздавал направо, налево. Из них можно было максимум две или три давать, а он дал девять", — цитирует Никитина «Медиакорсеть».
Всего было показано девять жёлтых карточек — четыре казанцам и пять уфимцам.