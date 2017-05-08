Камболов: Москалёв хорошо отсудил матч «Рубина» с «Уфой»

Защитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в матче 27-го тура РФПЛ. Главный арбитр встречи Владимир Москалёв назначил пенальти и показал 9 жёлтых карточек.
«Получился хороший матч с нашей стороны в контроле мяча, создании моментов. Очень хорошо начали, но чуть не разобрались в пропущенном мяче с Санчесом. Мы там допустили небольшую ошибку. А так в принципе все компоненты сегодня выиграли.
«Уфа» – опасная команда, у них острые выходы в контратаки. Мы просто пропустили и начали гнуть свою линию дальше.
Девять жёлтых карточек в матче? Не знаю. Думаю, это за счёт борьбы, единоборств. Так-то была жёсткая игра, и никто не хотел уступать, такой и должна быть каждая игра. Я считаю, что арбитр в принципе отсудил хорошо. Но может в каких-то эпизодах что-то не углядел. Это у каждого бывает», — цитирует Камболова «Молодёжная газета».