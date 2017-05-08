Гиголаев: Пермь – футбольный город, мне кажется, здесь должны быть аншлаги

Полузащитник «Амкара» Роланд Гиголаев рассказал, почему он не смог закрепиться в «Зените», воспитанником которого является, а также поведал о поддержке болельщиков в Перми.
«Я подписал контракт, когда мне было 17. Потом, когда мне исполнился 21 год, поехал с основной на сборы, и всё вроде бы шло к заключению нового контракта. Спаллетти был за – ведь я был фактически свой воспитанник, молодой, он в меня верил. Но спортивный директор никак не мог договориться с агентом. Это долго тянулось, а был уже февраль, вот-вот первенство должно было начаться. А тут как раз позвонил Валерий Георгиевич Газзаев и предложил играть за «Аланию». Разумеется, раз такой человек позвонил, я сразу согласился.
В Перми ощущается поддержка болельщиков. Но всегда хочется, чтобы людей на трибунах было как можно больше. Пермь – большой футбольный город, мне кажется, здесь должны быть аншлаги. Смотрите, ведь когда мы играем с такими командами, как «Зенит» или ЦСКА, намного больше народу приходит на стадион. А хотелось бы, чтобы столько людей было на каждом матче. Ведь есть же фан-сектор – они приходят в любую погоду, с кем бы мы ни играли. Даже в 15-градусный мороз они были с командой!" — цитирует Гиголаева пресс-служба пермской команды.