На стадионе «Лужники» появится 300 специальных мест для инвалидов

На стадионе «Лужники» создано 300 мест для людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. По его словам, также 2,5 тыс. мест отведено для представителей СМИ.
«При реконструкции была изменена геометрия стадиона и угол наклона трибун, что позволило увеличить вместимость арены с 79 тыс. до 81 тыс. зрителей. В здании стадиона создан современный пресс-центр, где журналистам будет удобно работать и в дни чемпионата мира, и на других спортивных мероприятиях», — цитирует Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.
Реконструкция «Лужников» началась в 2014 году, завершить строительство планируется во втором квартале 2017 года. Именно в «Лужниках» пройдут главные матчи чемпионата мира—2018: матч открытия, один из полуфиналов и финал.