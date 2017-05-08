«Урал» ввосьмером обыграл «Крылья Советов» в молодёжном первенстве

В российском молодёжном первенстве сыгран матч между «Уралом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом (3:2). Хозяева завершали матч ввосьмером.
Уже на 12-й минуте в составе «Урала» был удалён Максим Горин, а спустя три минуты Артём Юсупов вывел хозяев вперёд – 1:0. «Крылья Советов» отыгрались на 23-й минуте, когда мяч в собственные ворота срезал Дмитрий Боровков – 1:1.
Во втором тайме благодаря голу Александра Ставпеца «Урал» вновь повёл в счёте, но на 77- минуте арбитр Александр Генералов удалил с поля Дмитрия Боровкова и вдевятером хозяева пропустили. На 82-й минуте рефери назначил пенальти, который реализовал Геннадий Киселёв – 2:2.
За девять минут до конца игры арбитр в составе хозяев удалил с поля Эдуарда Валиахметова, но даже ввосьмером «Урал» сумел вырвать три очка. Победу хозяевам на 89-й минуте принёс Артём Юсупов.