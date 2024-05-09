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«Обидно, что так происходит». Кабутов — о резонансе вокруг шутки Безрукова

«Обидно, что так происходит». Кабутов — о резонансе вокруг шутки Безрукова
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Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов высказался о шутке одноклубника Руслана Безрукова в послематчевом интервью. Безруков после игры 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

«Честно говоря, не понимаю, как можно было раздуть из этого такую шумиху. Это была шутка. Поэтому мне обидно, что так происходит.

Читаю ли высказывания по этому поводу? Не особо. Что-то я видел, а так в целом… Мне говорили, что и там, и там кто-то высказался. Но почти ничего я не читал», — приводят слова Кабутова «Известия».

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 38 очков за 27 матчей.

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