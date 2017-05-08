У хавбека «Спартака» Промеса родился сын

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес в третий раз стал отцом. Накануне красно-белые официально стали чемпионами России, а 8 мая футболист на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил о рождении сына.
«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.
«Я рад сообщить, что 8 мая на свет появился мой сын. Ребёнок и мама в отличной форме», — говорится в сообщении.