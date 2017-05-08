Клопп остался недовольным газоном на «Энфилде»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, делясь впечатлениями от ничьей с «Саутгемптоном» в матче 36-го тура АПЛ, отметил неудовлетворительное состояние газона. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0.
«Перед матчем поле полили водой, но через 15 минут подул сильный ветер, и газон засох. Можно было подумать, почему мы делаем такие передачи, но играть в быстрый футбол было крайне сложно. Владея мячом, команде требуются лучшие условия на своём поле.
Не хочу кого-то винить, я просто рассказал о проблеме. Конечно, мне неприятно терять очки дома, но у нас остается два матча, один из которых мы сыграем дома и один — в гостях", — цитирует Клоппа официальный сайт клуба.