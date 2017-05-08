Плетикоса: моя душа ликует, я очень рад за «Спартак»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал досрочную победу красно-белых в российской Премьер-Лиге. Это стало известно после того, как «Зенит» дома проиграл «Тереку» (0:1) и потерял шансы обойти московский клуб в таблице РФПЛ.
«Я вчера был очень рад, это один из самых радостных дней за последнее время. Для команды это большая победа. Хочу поздравить футболистов «Спартака». Отдельно хочется поздравить Массимо Карреру, который смог так сплотить команду. Особенно поздравляю владельца команды – Леонида Федуна, который так долго ждал этого чемпионства, как и все болельщики. Поздравляю Сергея Родионова, который был помощником тренера, когда я играл в команде, а теперь он генеральный директор. Я поздравляю всех болельщиков «Спартака» во всём мире. Это великий день для всех людей, которые, как и я, любят эту команду.
Вчера я находился на баскетбольном матче «Сплита», на игры которого часто хожу, тогда и узнал о чемпионстве «Спартака». После матча мы посидели с друзьями и главным тренером «Сплита» и их президентом. Меня все спрашивали, почему я такой радостный? Я объяснил, что «Спартак» выиграл чемпионат России. Моя душа ликует, я очень рад за «Спартак». Сегодня за ужином тоже отметим это событие», — сказал Плетикоса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.