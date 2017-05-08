Мельгарехо: «Спартак» — чемпион, хотим так всегда!

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился эмоциями от победы в чемпионате России. «Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.
«Мы — чемпионы! Хотим так всегда!» — написал Мельгарехо на русском языке в «Инстаграме».
«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.