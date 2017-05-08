Кавани: возможно, после «ПСЖ» я вернусь в «Наполи»

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани, который в апреле продлил контракт с парижской командой, сообщил, что не исключает возвращения в «Наполи». Кавани играл за «партенопейцев» с 2010 по 2013 год и забил 104 мяча за 138 матчей.
«Я пока не хочу возвращаться в Уругвай. Я хочу завершить свою карьеру на высоком уровне. Не знаю, что будет после „ПСЖ“. Не знаю, что произойдёт дальше, но если я решу сменить команду, то, возможно, предпочту вернуться в „Наполи“, а затем закончить карьеру в Уругвае.
В «Наполи» всё было замечательно. Вполне нормально, что вы хотите вернуться туда, где вам было хорошо", — сказал Кавани в интервью Sky Sport Italia.