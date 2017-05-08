Сёмин: «Локомотиву» нужны игроки на две позиции, какие именно — секрет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о трансферных планах клуба в грядущее межсезонье и о том, займут ли молодые игроки места ветеранов.
«Я всегда был сторонником точечных усилений, но новички должны прийти вовремя. Если футболист пройдёт адаптацию, тренировочную работу, тогда он будет полезен на протяжении всего сезона. Конечно, усиливать команду надо. Необходимо взять игроков на две позиции. Какие именно — секрет.
Нам нельзя забывать опыт ветеранов, но и молодые должны сами пробивать себе дорогу. Многое зависит от них самих, как они выдерживают конкуренцию. А то зачастую получается, что молодые хотят играть за счёт паспорта. Раз попадаешь в большую команду, то уже с первого дня должен выигрывать конкуренцию.
Миранчук — это уже игрок сложившийся, но нужно время, чтобы он засверкал своими хорошими качествами. У него ещё много работы, но он футболист интересный. Алексей прибавил — это чувствуется. В этом году он принёс очень много пользы", — сказал Сёмин в эфире программы «Футбол России».