Кьеллини: о требле я сейчас не думаю, все мысли — о «Монако»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» (9 мая). В первой игре туринцы на выезде победили со счётом 2:0.
«Мбаппе и Фалькао — это отличная смесь юности и опыта, плюс у „Монако“ хватает других футболистов, которые опасны в атаке. В первом матче мы здорово оборонялись, но подарили хозяевам пару голевых моментов, и Буффону понадобилось делать ряд ярких сэйвов. В матчах с обычными соперниками от него это так часто не требуется. Все это говорит, с каким уважением мы относимся к „Монако“.
Нам надо быть предельно сконцентрированными. Залог успеха нашей обороны в тяжелой работе. Все отрабатывают в защите, когда мы без мяча. Требл? Это не то, о чём я сейчас думаю. Все мысли связаны с предстоящим поединком", — цитирует Кьеллини сайт УЕФА.