Канте пропустит матч «Челси» — «Мидлсбро» из-за мышечной травмы

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте пропустит матч 36-го тура английской Премьер-лиги с «Мидлсбро» из-за проблем со здоровьем, информирует пресс-служба синих. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
У Канте «незначительная мышечная травма», в связи с чем тренерский штаб «Челси» принял решение поберечь игрока и предоставить ему отдых.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Мидлсбро». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.