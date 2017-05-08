Берлускони: надеюсь, что тренерский штаб «Милана» изменит тактику

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони ответил на вопрос о текущем положении россонери.
«Не считаю ли я, что „Милану“ меня не хватает? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Вы знаете, что после того, как нефтяные деньги пришли в футбол, команде, которая хочет быть на привычном уровне „Милана“, необходимы ресурсы, которые не могут быть выделены одной семьёй. Мне пришлось продать клуб с болью в сердце.
Я всё больше и больше становлюсь фанатом «Милана». Надеюсь, что тренерский штаб изменит схему игры. Не самих игроков, а именно тактику», — цитирует Берлускони Gazzetta dello Sport.