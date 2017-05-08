Широков: от победы «Спартака» ничего не чувствую. Стали чемпионами — поздравляю

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, в прошлом выступавший за «Спартак», прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.
«Ничего не чувствую. Я что, воспитанник или ярый болельщик «Спартака»? Ну стали чемпионами — поздравляю. Вот для болельщиков, которые ждали титула 16 лет, это, конечно, событие. Представляю, в какой они сейчас эйфории.
Кого-то одного выделять не стал бы. Победу в чемпионате должны разделить все вместе: и клуб, и команда, и руководство. Огромное спасибо нужно сказать Леониду Федуну за его терпение, за то, что не бросил клуб в моменты отчаяния, построил прекрасный стадион и модернизировал детско-юношескую школу. Федун долго терпел, и награда нашла своего героя.
Каких-то игроков привёл ещё Карпин, но каких-то уже Каррера. Думаю, здесь также большая заслуга и Аленичева, который больше года работал со «Спартаком». Именно он привёл Фернандо, Ещенко и Зобнина», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию материала Широкова о 27-м туре РФПЛ читайте в ближайшее время на «Чемпионате».