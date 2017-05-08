Павленко: «Уралу» нужно на хорошей ноте закончить сезон

Полузащитник «Урала» Александр Павленко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Я думаю, нужно отталкиваться от первого тайма, где мы должны были решать свои моменты, были выходы один на один. Во втором тайме, наверное, неудовлетворительно сыграли в обороне, пропустили нелепые передачи за спину.
Сейчас не стоит впадать в какие-то переживания, просто надо нормально проанализировать, поговорить, собраться с ребятами и тренерским штабом. И после этого готовиться к предстоящим играм. Дальше мы играем дома, так что нужно возвращать болельщиков на стадион и на хорошей ноте заканчивать сезон», — сказал Павленко в интервью клубной пресс-службе.