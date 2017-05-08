Фабрегас первым в истории отдал не менее 10 голевых передач в шести сезонах АПЛ

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас отметился голевой передачей в домашнем матче 36-го тура АПЛ с «Мидлсбро».
На 65-й минуте Сеск подхватил мяч на краю чужой штрафной после розыгрыша углового и сделал классный пас на Неманью Матича, который обработал мяч и пробил на силу, попав между ног Брэду Гузану.
Фабрегас отдал 10-ю голевую передачу в сезоне и стал первым игроком в истории АПЛ, отдавшим 10+ голевых передач в шести разных сезонах.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Мидлсбро».