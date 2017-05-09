Кабальеро хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро надеется заключить новый контракт с клубом по окончании нынешнего сезона. Текущее соглашение 35-летнего вратаря с «горожанами» истекает в июле этого года.
«Это удивительная команда и клуб с фантастическими игроками. Думаю, каждый игрок хотел бы быть на моём месте. Я профессионал, поэтому был сконцентрирован исключительно на футболе в последние 8 месяцев — с того самого момента, как команду возглавил Гвардиола. Теперь у меня есть возможность играть и важная задача — помочь клубу пробиться в Лигу чемпионов. Нужно продолжать работать, а потом мы обсудим будущее с клубом и моим агентом», — приводит слова Кабальеро Goal.
В нынешнем сезоне Вилли провёл 14 матчей в АПЛ и пропустил 11 голов.