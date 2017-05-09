Конте: эволюция Фабрегаса в этом сезоне напоминает эволюцию «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 36-го тура АПЛ против «Мидлсбро» отметил игру своего полузащитника Сеска Фабрегаса и его прогресс в ходе сезона. В поединке с «Боро» Фабрегас отдал две голевые передачи.
«Выступление Сеска в этом сезоне очень характерно для „Челси“. Поначалу он играл мало. Затем, благодаря упорной работе, он стал лучше и теперь играет в каждом матче. Эта эволюция Сеска похожа на нашу эволюцию. Мы начали сезон плохо, с большим количеством проблем, и только благодаря упорной работе и грамотному решению проблем вместе мы нашли правильный подход.
Сеск — фантастический игрок, и я рад за него. Я видел, как в этом сезоне он отдавал этой команде себя всего — в каждый момент, независимо от того играл он, или нет. Он заслужил нынешний успех", — цитирует Конте Goal.
Кроме того, в матче с «Мидлсбро» Фабрегас отдал 10-й результативный пас в сезоне и стал первым игроком в истории АПЛ, отдавшим 10+ голевых передач в шести разных сезонах.