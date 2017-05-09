Иско – наставнику «Гранады» Адамсу: официант, бутылку кока-колы

Во время матча 36-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Гранадой» имел место любопытный эпизод, сообщает Marca.
Главный тренер «Гранады» Тони Адамс снял пиджак, оставшись в жилете, который вызвал у запасных футболистов «Королевского клуба» определённую реакцию. Они стали шутить между собой, но полузащитник Иско пошёл ещё дальше и прокричал в направлении английского специалиста следующие слова: «Официант, бутылку кока-колы».
Кроме того, нападающий Мариано имитировал движения Адамса.
«Реал» встречался с «Гранадой» в гостях и добился убедительной победы со счётом 4:0.