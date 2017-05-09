Ибрагимович получает в «МЮ» более £ 19 млн в год, Погба – £ 8,6 млн

Стали известны детали контракта нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича и полузащитника Поля Погба. Информация опубликована в книге под названием «The Dirty Business», которая будет презентована на этой неделе в Германии. Daily Mail была предоставлена информация о зарплатах двух игроков «Юнайтед».
Златан Ибрагимович, чей контракт истекает по окончании сезона, заработал за год чуть более £ 19 млн. В неделю футболист получал £ 367 тыс., а также бонус в размере £ 2,8 млн за определённое количество голов.
При этом Поль Погба зарабатывает в год £ 8,6 млн, а начиная с сезона-2017/18 будет активирован бонус лояльности – £ 3,4 млн.
Агент Мино Райола, представляющий интересы обоих футболистов, заработал на переходе Погба из «Ювентуса» £ 41 млн.