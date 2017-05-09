Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Марадона считает, что ФИФА не должна была отменять наказание Месси

9 мая 2017, вторник. 11:08. Футбол

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона считает, что ФИФА поступила слишком мягко с нападающим национальной команды Лионелем Месси. Ассоциация футбола Аргентины подала апелляцию в связи с четырёхматчевой дисквалификацией футболиста «Барселоны», и апелляционный комитет ФИФА решил отменить наказание, разрешив ему выйти на поле уже в ближайшем матче. Однако одну игру Месси всё-таки пропустил.

«Я пытался помочь Месси, но с решением ФИФА не имею ничего общего. Было четыре матча, и вдруг ему прощают три встречи. Действия ФИФА совершенно непоследовательны, Лео заслуживал некоторого наказания. Говорю это, положа руку на сердце. Я тренировал его в течение года, и он больше напоминал мягкого, пушистого мальчика, чем футболиста», — сказал Марадона в интервью аргентинскому радио.

Форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с чилийской сборной (1:0). Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. После матча с чилийцами сборная Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. Месси участия в игре из-за дисквалификации не принимал.

На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Команде осталось провести в квалификации ЧМ-2018 четыре матча, соперники — Уругвай (в гостях), Венесуэла (дома), Перу (дома), Эквадор (в гостях).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Чили — Футбол Диего Марадона Лионель Месси ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
9 мая 2017, вторник
11:51 Капитан и тренер «Лиллестрёма» поддержали вратаря, провалившего допинг-тест
11:46 В Аргентине футболист клуба высшей лиги провалил допинг-контроль
11:41 Венгер: я хочу играть на самом высоком уровне, этот уровень – Лига чемпионов
11:38 Джака готов сыграть против «Саутгемптона», Косельни — под вопросом
11:36 Срна: 10 лет назад «Шахтёр» предлагал за Модрича и Эдуадо € 40 млн
11:28 Усэйн Болт хочет, чтобы Алексис Санчес покинул «Арсенал»
11:18 Г. Невилл: «МЮ» в этом сезоне должен был бороться за чемпионство
11:10 Месси показал свою коллекцию футболок других игроков
11:08 Марадона считает, что ФИФА не должна была отменять наказание Месси
11:05 Перотти: Доннарумма отличный вратарь, молодой и перспективный
10:57 Фонте: в матче с «Ливерпулем» хотим сделать то же, что и с «Тоттенхэмом»
10:40 Спортивный директор «Боруссии» Д может переехать в один из клубов АПЛ
10:38 «Барселона» начала искать замену Турану
10:21 Винисиус Жуниор прошёл обследование для «Реала»
10:16 Каньисарес считает, что «Баварии» не хватает напряжённых матчей в Бундеслиге
10:01 В Казахстане сообщили, что Рахаев уволен с поста главного тренера «Актобе»
10:00 Яя Туре готов продлить контракт с «Манчестер Сити»
09:46 Диего Коста не подтвердил информацию о контракте с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
09:44 «Ливерпуль» требует от «Барселоны» за Коутиньо € 90 млн
09:36 «Пиза» под руководством Гаттузо вылетела из Серии В
09:33 Ибрагимович получает в «МЮ» более £ 19 млн в год, Погба – £ 8,6 млн
09:20 Конте: «Челси» находится под давлением, но это приятная головная боль
09:14 УПЛ получила от ФИФА указание снять шесть очков с «Волыни»
09:03 Чалов, Бруно и В. Габулов претендуют на звание MVP 27-го тура РФПЛ
08:52 Испанские СМИ: Бэйл имеет устную договорённость с Моуринью о переходе в «МЮ»
08:42 Коман: останусь в «Баварии», если клуб не приобретёт Месси или Роналду
08:12 Р. Фердинанд: Азар стал для «Челси» тем, кем Роналду был для «МЮ»
08:03 Маскерано хочет остаться в «Барселоне», но выдвигает условие об игровой практике
07:41 Бакеро: сегодня от «Барселоны» требуют победы в ЛЧ, а нас благодарили за неё
07:28 Каррагер: после вылета «Мидлсбро» клубы АПЛ набросятся на его защитника Гибсона
07:22 Защитник «Вольфсбурга» Родригес договорился о переходе в «Милан»
07:13 Кьеллини: Игуаин входит в число трёх лучших форвардов планеты
07:03 Сауль: в матче с «Реалом» важно в первую очередь не сходить с ума
06:53 Саньоль уверен, что сегодняшняя «Бавария» не сможет выиграть Лигу чемпионов
06:39 Иско – наставнику «Гранады» Адамсу: официант, бутылку кока-колы
06:22 Рангник: «РБ Лейпциг» не будет покупать известных, дорогостоящих футболистов
06:12 Академия «Спартак» примет благотворительный фестиваль «Красно-белое сердце»
05:53 «Атлетико» намерен потребовать от «Реала» € 30 млн за Тео Эрнандеса
05:32 Конте: эволюция Фабрегаса в этом сезоне напоминает эволюцию «Челси»
04:49 «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за Майкла Кина
03:53 «Челси» — третий клуб, одержавший 300 побед на своём поле в истории АПЛ
03:48 Бакка близок к уходу из «Милана» из-за недовольства Монтеллы
02:56 Бубнов: «Зенит» нельзя оставлять в таком состоянии
02:13 «Интер» готов заплатить за Рюдигера € 40 млн
02:01 Кабальеро хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+