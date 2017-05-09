Рамос: футболисты «Реала» не испытывают давления перед матчем с «Атлетико»

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Алетико». Встреча состоится 10 мая. В первом матче победу праздновали подопечные Зинедина Зидана (3:0).
«Реал» будет играть в свой футбол, то, что мы умеем делать лучше всего. Мы добились хорошего результата в первом матче. У нас есть преимущество, но ещё ничего не решено.
Это не первая играл на «Висенте Кальдерон». Всё в наших руках. «Реал» может выиграть два трофея, и мы сделаем всё возможное, чтобы добиться желаемого. Не думаю, что фанаты будут играть ключевую роль. Встречаются две команды с разными стилями. Завтра посмотрим, кто лучше.
Футболисты «Реала» не ощущают давления. Мы уважаем любого соперника. Завтра узнаем, кто выйдет в финал», — цитирует Рамоса пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Реал». Начало – в 21:45 мск.