Д'Амико: «Спартак» приглашал Гаттузо, когда команду тренировал Карпин

Агент Андреа Д'Амико рассказал, что бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии Дженнаро Гаттузо мог дважды оказаться в российском клубе.
«Первый раз во времена расцвета «Анжи». Предложение Сулеймана Керимова было сказочным по деньгам, но «Анжи» тогда ещё только собирался штурмовать европейские высоты, а Дженнаро играл с «Миланом» в Лиге чемпионов. Керимов был настойчив, но решение Гаттузо понял.
Приглашал «Спартак», когда его тренировал Валерий Карпин. В тот раз переход был очень близок, мы почти обо всём договорились. Но Гаттузо получил травму, и вариант со «Спартаком» отпал. Жаль", — поведал итальянский агент в интервью еженедельнику «Футбол».