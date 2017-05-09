«Бетис» уволил Виктора Санчеса с поста главного тренера

«Бетис» на своём официальном сайте объявил об отставке Виктора Санчеса с поста главного тренера.
Решение об увольнении 41-летнего специалиста было принято на сегодняшнем заседании совета директоров и обусловлено плохими результатами «Бетиса». В последних двух турах команда уступила «Алавесу» (1:4) и «Леганесу» (0:4). В двух оставшихся матчах сезона с «Атлетико» и «Спортингом» будет Алексис Трухильо.
Виктор Санчес возглавил «Бетис» в ноябре прошлого года, его контракт истекал летом 2018 года.
В 25 матчах под его руководством «Бетис» одержал семь побед, пять раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.