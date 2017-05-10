«ПСЖ» раздумывает над приглашением Манчини и возвращением Леонардо

Руководство «ПСЖ» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера итальянца Роберто Манчини, сообщает TMW. Кроме того, в парижский клуб может вернуться бразильский специалист Леонардо, который вновь станет спортивным директором.
Отметим, что Леонардо уже занимал аналогичную должность в «ПСЖ» c 2011 по 2013 год.
Действующим наставником «ПСЖ» является Унаи Эмери, контракт которого истекает летом 2018 года. Ранее появилась информация, что испанский специалист согласовал трёхлетнее соглашение с «Ромой».