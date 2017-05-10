Агент Верратти не исключает, что игрока хочет приобрести «Бавария»

Мюнхенская «Бавария» может попытаться приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Об этом сообщил агент итальянского футболиста Марко Ди Кампли.
«Да, «Бавария» могла бы сделать предложение по Верратти. Тот, кто заинтересован в услугах Верратти, должен вести переговоры с клубом, а не со мной. Что же касается возвращения в чемпионат Италии, то такое развитие событий исключается», — приводит слова Ди Кампли Calciomervato.
Ранее сообщалось, что Ди Кампли провёл переговоры с «Барселоной», которая заинтересована в услугах Верратти. Однако агент информацию опроверг.