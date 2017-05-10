«Барселона» заинтересовалась Ройсом

Руководство «Барселоны» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу, сообщает Mundo Deportivo.
В каталонском клубе намерены усилить атакующий потенциал команды и считают, что футболист сборной Германии может быть полезен. Испанский гранд и раньше проявлял интерес к этому игроку, однако до конкретных действий дело не доходило.
В нынешнем сезоне Ройс вновь не избежал травм. По итогам 32 туров чемпионата Германии он принял участие всего в 15 матчах, став автором 5 голов и 4 результативных передач.
Согласно информации источника, «Барселона» также проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Анхелю Ди Марии и хавбеку «Севильи» Витоло.