Лория: посмотрели друг другу в глаза и почувствовали, что сможем обыграть «Урал»

Вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория поделился мнением о выездной победе над «Уралом» (3:1) в 27-м туре РФПЛ и рассказал, что думает о стиле игры самарской команды.
«Получилось два разных тайма. Первую половину матча мы проиграли без шансов. Даже пропущенный гол в начале встречи случился без единого нашего касания мяча. Мы были ошарашены, не ожидали такого разворота событий, попали в сложную ситуацию. Со стороны, наверное, было ощущение, что „Крылья“ сонные и нам уже не вернуться в игру. Матч складывался так, что „Урал“ спокойно доведёт эту игру до победы. И вдруг после первого тайма произошли перестановки, мы посмотрели друг другу в глаза и почувствовали, что сможем выровнять ситуацию. Другого выхода, кроме как выиграть, у нас просто не было. Потому что если бы мы проиграли, ситуация была бы критическая. Честно говоря, думали об этой игре всю неделю и очень ждали победы.
В атакующий футбол нашей команде играть проще. Спал груз ответственности, появилась лёгкость. Трудно вскрывать чужую оборону, когда вся твоя команда обороняется и стоит задача не пропустить. Это очень давит. Сейчас, даже если мы пропускаем, впереди есть кому забить ответные голы. Несмотря на то что мы не так часто побеждаем на «Металлурге», дома нам играть проще, чем на выезде. Ощущается поддержка своих болельщиков. Думаю, ситуация со временем исправится и мы будем чаще радовать болельщиков именно в Самаре.
Ближайшие три тура решающие. Мы будем очень стараться, чтобы обеспечить себе место в РФПЛ, мы будем биться до конца. Настрой в команде боевой», — цитирует голкипера официальный сайт самарцев со ссылкой на радио «Губерния».