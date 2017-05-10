Маттеус рекомендует «Баварии» полузащитника «ПСЖ» Рабио

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус в очередной раз поделился мнением о том, кто бы мог усилить игру немецкого гранда. На сей раз экс-игрок сборной ФРГ указал на полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио.
«Рабио именно тот шестой номер, которого в данный момент ищет «Бавария». Речь идёт не только об отличном разрушителе. Рабио умеет и строить атаки», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.
«ПСЖ» провёл в чемпионате Франции 36 матчей, а сам Рабио принял участие в 25 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 18 играх. Футболист отметился двумя голами и столькими же результативными передачами.