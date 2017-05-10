Агент Рюдигера: подтверждаю, что было получено предложение от «Интера»

Агент Александр Бергвайлер, представляющий интересы защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, прокомментировал информацию о том, что футболист ближайшим летом может перейти в «Интер».
«Я подтверждаю, что было получено очень важное предложение от «Интера», однако оценят предложение и «Рома», и Антонио только летом», — приводит слова Бергвайлера fcinter1908.it.
«Интерес «Интера» связан с приходом в команду Лучано Спаллетти? Мы слышали эти слухи», — рассмеявшись, добавил он.
Ранее сообщалось, что «Интер» предложил «Роме» € 40 млн за переход Рюдигера. В нынешнем сезоне Антонио провёл 23 матча в итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи.