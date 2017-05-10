Савелий Козлов: сложно не вписаться в такой хороший коллектив, какой есть у ЦСКА

Игрок молодёжной команды ЦСКА Савелий Козлов рассказал об атмосфере в коллективе и признался, что в детстве едва не попал в систему «Спартака».
«По иронии судьбы в детстве я чуть не стал красно-белым. Отец отправил нас с мамой на просмотр в «Сокольники», а она, к счастью, не нашла дорогу на стадион.
Если сказать коротко, в ЦСКА меня приняли просто отлично. Период адаптации прошёл быстро. Когда я оказался здесь, ко мне сразу стали относиться как к своему. Шутки, юмор — это всё показатель хорошей обстановки внутри команды. В такой хороший коллектив сложно не вписаться. Есть огромное желание добиться результата", — цитирует Козлова сайт ЦСКА.