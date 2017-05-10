Сёмин: гарантировать выход Лоськова не могу, будет необходимость – выйдет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что 43-летний полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Лоськов выйдет на поле в домашнем матче 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Встреча состоится 13 мая на стадионе «Локомотив», начало игры — в 19:30 мск.
«Это ещё не решённый вопрос. Будет такая необходимость – Лоськов выйдет. Но говорить, что всё решено, пока рано. Впереди ещё два тренировочных дня – может, Лоськов травму получит. Откуда мне знать. Гарантировать его выход я не могу. Однако вчера на тренировке Дмитрий выглядел хорошо», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.