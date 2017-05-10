«Милан» заплатил Л. Адриано € 3,2 млн, чтобы осуществить его переход в «Спартак»

Из опубликованного финансового отчёта «Милана» за 2016 год стали известны подробности перехода бразильского нападающего Луиса Адриано из итальянского клуба в «Спартак», сообщает pianetamilan.it.
Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани принял решение заплатить бразильскому форварду € 3,2 млн, чтобы осуществить его переход в «Спартак». На такой шаг функционер пошёл, чтобы сэкономить деньги, избавившись от игрока с высокой зарплатой. В 2015 году Адриано подписал соглашение с «Миланом» на пять лет с зарплатой в € 5 млн в год.
В декабре известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что сумма трансфера Адриано в «Спартак» близка к нулю, так как, продав игрока, «Милан» прежде всего выиграет, избавившись от футболиста с 3,5-летним контрактом с высокой зарплатой.