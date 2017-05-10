ФИФА уволила чиновника, который не допустил Мутко к выборам в совет организации

Португальский политический деятель и эксперт по корпоративному управлению Мигель Мадуро, нанятый ФИФА для улучшения имиджа организации после коррупционного скандала, был уволен из-за увеличения внутреннего давления, информирует Bloomberg cо ссылкой на нескольких людей, близких к ситуации.
Увольнение связано с ролью португальца в недопуске президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА. Комитет ФИФА по управлению, который возглавлял Мадуро, запретил Мутко баллотироваться в совет организации, поскольку занимаемая им должность вице-премьера России противоречила правилам ФИФА о политическом нейтралитете.
Высокопоставленные чиновники ФИФА говорили Мадуро, что его решение приведёт к серьёзным осложнениям в отношениях с Россией, но португалец не изменил своей позиции. Сам Мадуро от комментариев отказался.