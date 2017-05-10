Бартра — о возвращении в общую группу: ждал этого момента несколько недель!

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, пострадавший в результате взрывов, произошедших у автобуса немецкой команды 11 апреля перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Монако» (2:3), прокомментировал своё возвращение к работе в общей группе команды.
Защитник был прооперирован в связи с переломом лучевой кости правой руки. В конце апреля Марк начал работать с мячом, но по индивидуальной программе. 10 мая врачи разрешили 26-летнему испанцу приступить к тренировкам наравне со всеми.
«Ждал этого момента несколько недель! Так рад быть сегодня здесь. Не могу дождаться, когда снова выйду на поле со своими партнёрами по команде», — написал Бартра в своём «твиттере».
«Боруссия» готовится к матчу 33-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом», однако, как сообщалось ранее, Бартра сыграть в этой встрече не сможет. Футболисту нужно время, чтобы набрать оптимальную форму.
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