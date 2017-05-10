Куйяте: игроки «Вест Хэма» победили «Тоттенхэм» для Билича

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Шейку Куйяте сообщил, что команда выиграла у «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) в матче 36-го тура АПЛ для наставника «молотобойцев» Славена Билича.
«Несмотря на все спекуляции, Славен был очень уверен в команде, а мы полностью поддерживали его. Он сказал перед матчем с „Тоттенхэмом“, что для нас это финал, а потому мы очень рады, что выиграли его для Билича.
Цель на оставшуюся часть сезона — набрать как можно больше очков. Мы знаем, что ещё можем занять 9-е или 10-е место", — цитирует Куйяте официальный сайт «Вест Хэма».