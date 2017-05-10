«Эйбар» отказался от гостевой квоты билетов на матч с «Барсой» из-за высоких цен

«Эйбар» принял решение отказаться от гостевой квоты билетов на матч заключительного, 38-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», сообщает пресс-служба клуба.
«Эйбар» решил не брать гостевую квоту билетов на матч с «Барселоной» в связи с высокой стоимостью самих билетов. «Барселона» предложила нам билеты по € 73 и по € 156 за штуку», — говорится на официальном сайте «Эйбара».
Встреча «Барселона» — «Эйбар» пройдёт на «Камп Ноу» 21 мая. Существует вероятность, что по итогам именно этого матча определится чемпион Испании. «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая «Реал» (по 84 очка) по дополнительным показателям. При этом у мадридцев матч в запасе.