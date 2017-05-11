Иско назван лучшим игроком матча «Атлетико» — «Реал»

Полузащитник «Реала» Иско признан лучшим игроком ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «сливочные» на выезде встречались с «Атлетико». «Матрасники» победили — 2:1, но вылетели из турнира, так как в первом матче «Реал» выиграл со счётом 3:0.
Иско в ответном матче отыграл 88 минут, после чего его сменил нападающий Альваро Мората. На счету полузащитника единственный гол «сливочных» в этой встрече. Иско отличился на 42-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Атлетико», после чего «матрасникам» нужно было забивать ещё минимум 3 раза.