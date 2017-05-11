Анчелотти хочет заменить Хаби Алонсо полузащитником «Шальке-04» Горецкой

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Шальке-04» Леону Горецке, сообщает Sport Bild.
Итальянский специалист считает, что этот футболист мог бы с успехом заменить полузащитника Хаби Алонсо, который по окончании текущего сезона повесит бутсы на гвоздь. Между тем руководство и тренерский штаб гельзенкирхенского клуба не намерены расставаться с 22-летним футболистом, у которого есть действующий контракт до лета 2018 года. Горецке предлагают пролонгацию соглашения до 2020 года с более высокой зарплатой.