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Анчелотти хочет заменить Хаби Алонсо полузащитником «Шальке-04» Горецкой

11 мая 2017, четверг. 09:15. Футбол

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Шальке-04» Леону Горецке, сообщает Sport Bild.

Итальянский специалист считает, что этот футболист мог бы с успехом заменить полузащитника Хаби Алонсо, который по окончании текущего сезона повесит бутсы на гвоздь. Между тем руководство и тренерский штаб гельзенкирхенского клуба не намерены расставаться с 22-летним футболистом, у которого есть действующий контракт до лета 2018 года. Горецке предлагают пролонгацию соглашения до 2020 года с более высокой зарплатой.

Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Шальке-04 Карло Анчелотти Леон Горецка Трансферы
Новости. Футбол
11 мая 2017, четверг
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