Агент Слуцкого: английский Леонида позволяет ему свободно общаться на любые темы

Виктор Коларжу, глава чешской компании «Спортинвест», которая представляет интересы бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, на каком языке говорит с российским специалистом, а также высказал мнение об уровне английского у Слуцкого.
«В основном говорим по-русски. Но вот сейчас, когда мы вместе были в Великобритании, разговаривали исключительно на английском. Это еще один позитивный штрих характера Леонида — готовность учиться. Пан Слуцкий понимает: раз уж он находится в этой среде, нужно знать язык. Это подтверждает, насколько серьезно он относится к вопросу будущего трудоустройства. И как уважительно относится к традициям английского футбола. Понятно, что в случае подписания контракта тренер не сможет разговаривать с игроками на русском. Поэтому, чтобы не пользоваться услугами переводчика, он и штудирует языки.
Я собственными ушами слышал, как Слуцкий говорит на английском, и нахожусь в восторге от его владения языком. За прошедшее время тренер провел очень большую и тяжелую работу. Сегодня его английский позволяет совершенно свободно общаться как на общие, так и на специализированные футбольные темы. В этом смысле Леонид сейчас не уступает другим иностранным тренерам, работающим в Англии», — поведал агент.