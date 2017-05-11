Сорокин на конгрессе ФИФА заверил, что на ЧМ-2018 болельщиков ждёт тёплый приём

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин в ходе конгресса ФИФА, который проходил в Бахрейне, заверил, что Россия окажет тёплый приём всем, кто приедет на чемпионат мира 2018 года.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы каждому болельщику, который приедет в нашу культурную и многогранную страну, был оказан тёплый приём», — цитирует Сорокина AFP.
В феврале ВВС выпустил фильм под названием «Армия хулиганов России», в котором болельщики были представлены в негативном свете. Президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе конгресса выразил уверенность, что на ЧМ-2018 никакого насилия со стороны российских фанатов не будет.
Сорокин добавил, что подготовка к чемпионату мира идёт полным ходом, и не сомневается, что все работы будут выполнены в срок.