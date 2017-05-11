Бензема: гол Иско в ворота «Атлетико» перезапустил игру для «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, как организовал гол в ворота «Атлетико» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, а также поделился ожиданиями от финальной игры турнира с «Ювентусом», которая пройдёт 3 июня.
«Мяч полетел глубоко на половину поля соперника. Я остался один, и на меня пошли три защитника. Я попытался сделать всё правильно, и это получилось. Гол Иско перезапустил игру для нас.
Финал с «Ювентусом»? Мы знаем, что собой представляет этот клуб. Это отличная команда. Если они вышли в финал, это произошло не просто так. Они в финале, и у них весьма талантливые игроки. Но мы хорошо отдохнём и выйдем на финальный матч только для того, чтобы победить", — цитирует Бензема AS.
Видео гола Иско можно посмотреть в «Твиттере».