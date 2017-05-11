Ярошик прибыл в Самару в рамках празднования 75-летия «Крыльев Советов»

В рамках празднования 75-летия «Крыльев Советов» в Самару прибыл бывший полузащитник команды Иржи Ярошик.
Чех посетил клубную базу, где пообщался с персоналом клуба, капитаном Иваном Тарановым, с которым выступал за «Крылья Советов», а также посетил тренировку команды. После занятия Ярошик, который сейчас тренирует дублирующий состав пражской «Спарты», пообщался с наставником самарцев Вадимом Скрипченко и поинтересовался у специалиста о возможности стажировки в клубе.
Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов вручил Иржи ретро-форму с номером 20, под которым чех выступал за самарскую команду. В этой форме Ярошик сыграет в матче ветеранов, который состоится 12 мая на третьем поле «Металлурга», сообщает официальный сайт клуба.
Затем Ярошик отправился в спортбар «Крылья Спорта», где его ждали самарские болельщики.
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